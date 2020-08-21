Нур-Султан, , 13:01 — REGNUM Развитие космодрома «Байконур» обсудили премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщили 21 августа в пресс-службе правительства республики.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сфере космоса, в том числе дистанционное зондирование Земли. Особое внимание уделено строительству ракетного комплекса «Байтерек» и трехстороннему соглашению о модернизации «Гагаринского старта».

Напомним, в марте 2018 года представители космических агентств России, Казахстана и ОАЭ подписали трехсторонний протокол о расширении сотрудничества в сфере космоса.

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