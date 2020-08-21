Санкт-Петербург, , 13:08 — REGNUM В ходе пресечения преступной деятельности группы, занимавшейся контрабандой и незаконным оборотом огнестрельного оружия, на территории Петербурга сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти из незаконного оборота изъято 43 единицы оружия. Об этом 21 августа сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ.

Ранее сегодня ФСБ России проинформировала, что у межрегиональной преступной группы, состоявшей из жителей Санкт-Петербурга, Московской и Тульской областей, изъято 103 единицы оружия, и несколько тысяч боеприпасов к нему. Оружие было введено в незаконный оборот с целью сбыта.

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На территории Санкт-Петербурга у преступников изъяты пистолеты ПМ, Glock; пистолет-пулемет PAK-63; винтовки AR-15, свыше 2900 патронов различного калибра, большое количество основных частей к пистолетам Glock и винтовкам AR-15, а также приспособления для бесшумной стрельбы.

«Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с контрабандой, незаконным оборотом и переделкой оружия, продолжаются», — заверили в петербургском УФСБ.

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