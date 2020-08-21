Белгород, 21 августа 2020, 13:03 — REGNUM Детский хоспис «Изумрудный город» открылся в селе Короткое Корочанского района Белгородской области. Строительство длилось два года, а от идеи до воплощения прошло шесть лет, рассказала корреспонденту ИА REGNUM 21 августа председатель Белгородской региональной общественной организация «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк.
Учреждение будет обеспечивать паллиативную помощь детям с тяжёлыми, неизлечимыми и ограничивающими срок жизни заболеваниями. Одновременно здесь смогут находиться 18 детей и ещё есть 15 мест для детей с родителями. В современном хосписе оборудованы просторные светлые жилые комнаты, бассейн, кабинеты массажа и психолога. Общая площадь зданий свыше 3,4 тысяч кв. м, а территория благоустройства и озеленения — 2,5 га. Евгения Кондратюк отмечает, что получилось даже лучше, чем организаторы могла мечтать.
Первые пациенты появятся в «Изумрудном городе» уже в сентябре. Сначала это будут семь детей с сопровождающими их родителями. В белгородском хосписе смогут принять детей и из других регионов, если останутся свободные места.
Здание и имущество центра будет передано на баланс АНО «Изумрудный город», которая в дальнейшем будет оказывать медицинскую паллиативную помощь и выступать оператором проекта детского хосписа.