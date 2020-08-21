Белгород, , 13:03 — REGNUM Детский хоспис «Изумрудный город» открылся в селе Короткое Корочанского района Белгородской области. Строительство длилось два года, а от идеи до воплощения прошло шесть лет, рассказала корреспонденту ИА REGNUM 21 августа председатель Белгородской региональной общественной организация «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк.

Учреждение будет обеспечивать паллиативную помощь детям с тяжёлыми, неизлечимыми и ограничивающими срок жизни заболеваниями. Одновременно здесь смогут находиться 18 детей и ещё есть 15 мест для детей с родителями. В современном хосписе оборудованы просторные светлые жилые комнаты, бассейн, кабинеты массажа и психолога. Общая площадь зданий свыше 3,4 тысяч кв. м, а территория благоустройства и озеленения — 2,5 га. Евгения Кондратюк отмечает, что получилось даже лучше, чем организаторы могла мечтать.

«Я благодарна очень многим людям, каждому кто принял участие, кто внёс свой вклад, большой и маленький. Особенно — митрополиту Белгородскому и Старооскольскому Иоанну за благословление, губернатору Евгению Савченко за поддержку строительства. Сергею Рыжикову — это футболист клуба Тамбова, он один из первых подержал идею и финансово участвовал в проекте. И особые слова Александру Орлову, собственнику БЭЗРК-Белгранкорм, который пожертвовал 290 млн рублей, что позволило полностью профинансировать строительство», — говорит Евгения Кондратюк.

Первые пациенты появятся в «Изумрудном городе» уже в сентябре. Сначала это будут семь детей с сопровождающими их родителями. В белгородском хосписе смогут принять детей и из других регионов, если останутся свободные места.

Здание и имущество центра будет передано на баланс АНО «Изумрудный город», которая в дальнейшем будет оказывать медицинскую паллиативную помощь и выступать оператором проекта детского хосписа.