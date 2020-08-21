Тюмень, 21 августа 2020, 12:56 — REGNUM Тюменцам следует готовиться ко второй ковидной волне. Об этом в интервью порталу 72.ru заявил главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ в Уральском федеральном округе Александр Марченко.
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"К этому надо готовиться, соблюдать те меры профилактики, о которых мы говорили: масочный режим, контроль температуры, дезинфекция, проветривание, обеззараживание воздуха в закрытых помещениях, использование перчаток в общественных местах с большим скоплением людей, социальное дистанцирование», — отмечает главный эпидемиолог УФО.
Эксперт пояснил грядущий подъём заражений новой коронавирусной инфекциии ещё и формированием новых коллективов в детских садах, школах, в вузах и так далее.
Эксперт также отметил, что в странах, где раньше начался процесс заболеваемости, чем в России, опять отмечается подъем заражений SARS-CoV-2.
«Выход из пандемии будет не таким быстрым, как хотелось бы. Следует рассчитывать как минимум на год режима повышенной настороженности», — считает Александр Марченко.