Тюмень, , 12:56 — REGNUM Тюменцам следует готовиться ко второй ковидной волне. Об этом в интервью порталу 72.ru заявил главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ в Уральском федеральном округе Александр Марченко.

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"К этому надо готовиться, соблюдать те меры профилактики, о которых мы говорили: масочный режим, контроль температуры, дезинфекция, проветривание, обеззараживание воздуха в закрытых помещениях, использование перчаток в общественных местах с большим скоплением людей, социальное дистанцирование», — отмечает главный эпидемиолог УФО.

Эксперт пояснил грядущий подъём заражений новой коронавирусной инфекциии ещё и формированием новых коллективов в детских садах, школах, в вузах и так далее.

«Коронавирусная инфекция относится к респираторным, механизм заражения аналогичный, так что некоторый подъём не исключён на фоне общего сезонного подъема респираторных заболеваний. Но, думаю, не так много, как в летний период, когда ежесуточно было по 70−100 случаев. Вряд ли так будет с учётом того, что в Тюменской области примерно у четверти (в пределах 24%) есть антитела, которые свидетельствуют, что люди переболели в легкой или незаметной форме», — отметил Александр Марченко.

Эксперт также отметил, что в странах, где раньше начался процесс заболеваемости, чем в России, опять отмечается подъем заражений SARS-CoV-2.

«Выход из пандемии будет не таким быстрым, как хотелось бы. Следует рассчитывать как минимум на год режима повышенной настороженности», — считает Александр Марченко.