Сингапур, , 12:53 — REGNUM В мире до сегодняшнего дня не изобрели универсального средства от коронавирусной инфекции, и рассчитывать на «волшебную пилюлю» не стоит. Об этом в ходе онлайн-семинара в Национальном университете Сингапура заявил заместитель руководителя китайского Национального исследовательского центра респираторных заболеваний профессор Цао Бинь, который переехал из Пекина в Ухань, чтобы помочь в период первой вспышки заболеваемости COVID-19 в Китае. Об этом сообщает телеканал CNA.

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Китайский врач предостерёг от разработки методов лечения, основанных скорее на анекдотах, чем на фактических данных, и призвал использовать передовые стратегии для лечения заразившихся SARS-CoV-2.

Он напомнил, как гидроксихлорохин был первоначально одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) после того, как президент США Дональд Трамп рекламировал его как способ защиты от коронавируса. Затем противомалярийный препарат начали применять для лечения пациентов в США и других частях мира. Однако в июне FDA отозвало ранее выданное разрешение на экстренное применение гидроксихлорохина, заявив о его неэффективности при лечении COVID-19.

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«Мы слышали много историй об успешном лечении этой болезни с помощью нового лекарственного или даже некоего напитка больных COVID-19 пациентов. Но, к сожалению, «волшебной пилюли» не существует, — заявил профессор.

Он добавил, что её не было ни в самом начале распространения вируса, нет и сейчас.

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