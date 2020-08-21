Бишкек, , 12:50 — REGNUM Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Баткенской и Джалал-Абадской областях Киргизии необходимо направить на юг страны дополнительные группы опытных медицинских специалистов. Об этом заявил премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании республиканского штаба по борьбе с коронавирусом.

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Высокопоставленный чиновник отметил, что в этих областях не снижается количество новых случаев COVID-19 и количество тяжелобольных пациентов.

«Кроме того, я акцентирую внимание профильных госорганов на обеспечении регионов республики всеми необходимыми медицинскими препаратами. В осенний период, в частности, на территории страны должен быть соответствующий запас медикаментов», — подчеркнул глава правительства.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки в Киргизии зарегистрировано 196 новых случаев коронавируса. Большинство из них выявлены на юге республики: в Джалал-Абадской области — 49, в Ошской области — 34 и в Баткенской области — 18.