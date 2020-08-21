Екатеринбург, , 12:56 — REGNUM Вторая волна новой коронавирусной инфекции действительно возможна, заявил глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.

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В интервью «Областной газете» главный санитарный врач региона напомнил, что осенью 2020 года многие жители будут возвращаться на работу или учёбу.

«С учётом этого может возникнуть так называемая вторая волна коронавируса», — сказал руководитель.

В конце сентября — в октябре 2020 года будет подъём заболеваемости обычными вирусными инфекциями, добавил Козловских.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтвердилось 396 случаев смерти от COVID-19.

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