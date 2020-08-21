Орел, , 12:38 — REGNUM 39 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Орловской области, сообщили в федеральном оперативном штабе 21 августа.

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Статистика смертности за сутки не изменилась. С выздоровлением выписаны из стационаров и сняты с амбулаторного учёта 49 пациентов.

Всего в Орловской области на 21 августа положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 6597 человек, выздоровели 5099 человек. 101 пациент с коронавирусной инфекцией скончался. Лечение продолжают 1397 пациентов с инфекцией.