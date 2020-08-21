Сеул, , 12:40 — REGNUM С 21 августа в столице Южной Кореи вступил в силу запрет на проведение уличных шествий и митингов с участием более десяти человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации города Сеула.

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По их словам, данный запрет продлится до 30 августа.

Отмечается, что данные ограничения соответствуют третьему уровню социального дистанцирования. Между тем, действующий второй уровень предусматривает запрет на проведение уличных шествий и митингов с участием более ста человек.

Известно, что в случае нарушении запрета грозит штраф в размере до 3 млн вон (~$2500).

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 324 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 16 670.

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