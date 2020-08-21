Астрахань, , 12:36 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 21 августа подтверждено 63 летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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За последние сутки была подтверждена одна смерть пациента с коронавирусом. 14 июля в инфекционном госпитале Александро-Мариинской областной клинической больницы умерла женщина1928 года рождения. Заключительный диагноз был установлен патологоанатомическим бюро после проведения исследований и ПЦР-диагностики.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 4563 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.

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