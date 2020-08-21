Москва, , 12:36 — REGNUM Депутата Московской городской думы Олега Шереметьева (КПРФ) доставили в Пресненский районный суд столицы. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале парламентария.

В суде депутату должны выбрать меру пресечения. Накануне мужчина был задержан на 48 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, Шереметьев подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия депутат выписывал зарплату и премию своему помощнику, после чего данные средства обналичивались и часть из них парламентарий присваивал себе.

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