Москва, , 12:34 — REGNUM Следственный комитет ходатайствовал о помещении депутата Московской городской думы Олега Шереметьева (КПРФ) под домашний арест. Об этом 21 августа сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя Пресненского суда столицы.

Сообщается, что в суд поступило ходатайство об избрании в отношении Шереметьева меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 18 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении депутата Мосгордумы возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ.