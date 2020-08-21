Джакарта, , 12:32 — REGNUM Управление по туризму города Батам на острове Риау в Индонезии нацелено привлечение иностранных туристов, особенно из стран Европы, сообщает Antara.

«И мы с оптимизмом надеемся, что сможем выйти на европейский рынок», — говорится в заявлении городского туристического офиса Батама.

Туристы из Нидерландов и Франции, как известно, любят путешествовать на тропические острова и все, что связано с природой и местной культурой.

По данным туристического офиса, в Батаме более 300 островов с белым песком и естественными мангровыми лесами. Море Батама также богато подводным миром.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии подтвердили 2197 новых случаев заражения SARS-CoV-2 на территории страны.

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