Лусака, , 12:35 — REGNUM Вице-президент Замбии Инонге Мутуква заразилась коронавирусом. Об этом передает кенийский телеканал Citizen TV со ссылкой на заявление канцелярии президента Замбии.

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В соответствии с заявлением, состояние 79-летней женщины стабильное, и она соблюдает режим самоизоляции дома.

«У вице-президента проявился ряд легких симптомов, которые лечат соответствующим образом… она находится в приподнятом настроении», — говорится в заявлении.

В мае в Замбии коронавирусом заразился министр здравоохранения Читалу Чилуфья. Два месяца спустя 15 замбийских законодателей также заразились вирусом. Массовое тестирование членов парламента на наличие вируса было проведено после того, как два депутата умерли от COVID-19, что привело к приостановке работы учреждения.

В Замбии было подтверждено в общей сложности 10 218 случаев заражения коронавирусом, 269 из которых — с летальным исходом.

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