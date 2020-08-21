Горно-Алтайск, , 12:30 — REGNUM На территории Сайлюгемского национального парка может появиться питомник для возрождения популяции краснокнижного сокола-балабана. По словам главы Республики Алтай Олега Хорохордина, он обсудил этот вопрос на встрече с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным.

«Когда-то популяция этих уникальных птиц в Республике Алтай была едва ли не самой высокой в стране. Мы должны помочь возрождению вида, оказавшегося под угрозой полного исчезновения», — написал он на своей странице в соцсети.