Абакан, , 12:15 — REGNUM Жителей Хакасии предупредили о надвигающейся непогоде.

22 августа в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 15−20 м/с, дожди, грозы. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на данные гидрометцентра региона.

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Также возможен град. Населению рекомендуют соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, ухудшение погоды в выходные прогнозируется в Бурятии.