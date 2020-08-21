Краснодар, , 12:13 — REGNUM Три человека с диагнозом COVID-19 скончались за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 21 августа в региональном оперативном штабе.

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В больнице Краснодара скончался 68-летний житель Крымска — заболевание началось остро. Он был госпитализирован в местную ЦРБ, там был получен положительный результат теста на коронавирус. Мужчину в тяжёлом состоянии перевели на лечение в Краснодар. Он был подключен к аппарату ИВЛ. У него развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, синдром полиорганной дыхательной и почечной недостаточности, несмотря на усилия медиков, пациент скончался.

70-летняя жительница Армавира была госпитализирована с двусторонней полисегментарной пневмонией. Тест на коронавирус дал положительный результат. Женщина была подключена к аппарату ИВЛ, но спасти ей жизнь не смогли.

Третий летальный случай также зафиксирован в Армавире. 60-летнюю женщину госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией, результат теста на COVID-19 оказался положительным. Врачи оказались бессильны.

Всего в регионе на 21 августа жертвами коронавируса стали 154 пациента.