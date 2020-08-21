Белгород, 21 августа 2020, 12:18 — REGNUM В центре образования № 6 «Перспектива» Белгорода не возникнет проблем с выполнением рекомендации Роспотребнадзора об учёбе в условиях пандемии коронавируса, потому что в новой школе ещё много свободных мест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 августа рассказала директор образовательного учреждения Юлия Евдокимова.
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Приём детей в школу будет организован с разделением по потокам и по времени. Ученики начальной школы будут приходить на занятия к 08:10, старшие — к 09:00. К тому же блок младших учеников имеет отдельных вход. В промежутке между потоками приходящих администрация учебного учреждения успеет провести полную бактерицидную обработку — на входах установлены два рециркулятора воздуха с автоматической подачей антисептика.
В центре образования есть мобильные рециркуляторы воздуха, по одному на три кабинета, благодаря которым в течение учебного дня будут обрабатываться все классы. Для детей работают питьевые фонтанчики с трёхступенчатой системой очистки воды. Закуплены одноразовые маски и перчатки для персонала, бесконтактные термометры, антисептики для обработки поверхностей и рук, туалетная бумага, бумажные полотенца, — всего этого хватит до конца 2020 года.
31 августа в «Перспективе» запланирована генеральная уборка с антисептиками. Предварительно, 1 сентября школа примет не менее 440 детей.