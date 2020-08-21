Белгород, , 12:18 — REGNUM В центре образования № 6 «Перспектива» Белгорода не возникнет проблем с выполнением рекомендации Роспотребнадзора об учёбе в условиях пандемии коронавируса, потому что в новой школе ещё много свободных мест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 августа рассказала директор образовательного учреждения Юлия Евдокимова.

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Приём детей в школу будет организован с разделением по потокам и по времени. Ученики начальной школы будут приходить на занятия к 08:10, старшие — к 09:00. К тому же блок младших учеников имеет отдельных вход. В промежутке между потоками приходящих администрация учебного учреждения успеет провести полную бактерицидную обработку — на входах установлены два рециркулятора воздуха с автоматической подачей антисептика.

«Мы молодая школа, нам всего три года, мы ещё не вошли в полную проектную мощность и поэтому нет перегрузки детей в классах. Мы все рекомендации Роспотребнадзора сумели выполнить, потому что много свободных мест. Каждый год прирост составляет по 80−90 человек», — сказала собеседник агентства.

В центре образования есть мобильные рециркуляторы воздуха, по одному на три кабинета, благодаря которым в течение учебного дня будут обрабатываться все классы. Для детей работают питьевые фонтанчики с трёхступенчатой системой очистки воды. Закуплены одноразовые маски и перчатки для персонала, бесконтактные термометры, антисептики для обработки поверхностей и рук, туалетная бумага, бумажные полотенца, — всего этого хватит до конца 2020 года.

«С этого года мы будем функционировать в режиме «Школы полного дня». Эта система не принудительного характера, по желанию — мы создаём условия, чтобы дети пребывали у нас, а родители сами решают сколько времени ребёнок проведёт в школе: только на уроках или останется и на внеурочную деятельность. Платные услуги группы по присмотру детей перестали быть актуальны, потому что мы перешли в режим работы до 18:00», — уточнила Юлия Евдокимова.

31 августа в «Перспективе» запланирована генеральная уборка с антисептиками. Предварительно, 1 сентября школа примет не менее 440 детей.