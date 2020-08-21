Москва, , 12:11 — REGNUM В ближайшее время ещё одна группа российских детей вернётся из Сирии на родину. Об этом 21 августа заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

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«Уже ведётся подготовка к следующему вылету в Сирию, чтобы вернуть очередную группу российских детей, на которых оформлены необходимые документы», — уточнила омбудсмен.

Также Кузнецова сообщила о самочувствии российских детей, вывезенных из Сирийской Арабской Республики 18 августа. По её словам, в настоящее время они находятся в обсерватории Московской области. Изначально планировалось, что там они пробудут 14 дней с целью соблюдения карантинного периода из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«Сейчас у детей все хорошо, они хорошо себя чувствуют, с ними занимаются психологи, специалисты, сказала уполномоченный по правам ребёнка. —Сейчас мы ведем переговоры, чтобы получить разрешение отпустить детей домой, не дожидаясь окончания 14 дней, а уже после получения отрицательных результатов тестов на COVID-19».

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Как сообщало ИА REGNUM, всего в ночь на 18 августа самолёт Минобороны РФ доставил в Россию из Сирии 26 детей из восьми субъектов страны, в том числе Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Дети находились в приютах Дамаска, их возраст составляет от года до 15 лет. Старший из них просидел в одиночной камере почти год. После прохождения курса реабилитации дети вернутся к своим родным.

Всего, по словам омбудсмена, на родину из Сирии уже было вывезено 156 детей. По последним данным, на чужбине остаются ещё 96 человек. Их вывезут, как только будут готовы все документы.

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