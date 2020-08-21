Москва, , 12:11 — REGNUM Судья Елена Абрамова отказала защите актёра Михаила Ефремова в своём отводе, передаёт 21 августа корреспондент ИА REGNUM.

На заседании в Пресненском суде, где рассматривается дело о смертельном ДТП с участием актёра, адвокат Ефремова Эльман Пашаев выступил с ходатайством об отводе судьи.

Судья, выслушав мнения сторон, в удовлетворении ходатайства отказала.

Как сообщало ИА REGNUM, дистанционный допрос ещё одного свидетеля по делу актера Михаила Ефремова, который утверждает, что артиста не было за рулем в момент ДТП со смертельным исходом в начале июня в центре Москвы, разрешил 21 августа Пресненский суд Москвы.

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