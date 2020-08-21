Тюмень, , 12:10 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 21 августа зарегистрировано 7278 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 6814 человек, 29 пациентов с COVID-19 скончались.

«Несмотря на усилия врачей скончался мужчина 64 лет с агрессивным течением тотальной пневмонии на фоне хронического заболевания», — отметили в региональном оперативном штабе.