Екатеринбург, , 12:56 — REGNUM В Свердловской области зафиксировано ещё восемь случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Информацию о восьми летальных случаях подтвердили в сводке за 21 августа 2020 года. Теперь в Свердловской области насчитывается 396 случаев смерти от COVID-19.

В оперштабе не сообщают, сколько больных новой коронавирусной инфекцией скончались от иных заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 24 105 случаев заражения коронавируса.

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