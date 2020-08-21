Иркутск, , 12:06 — REGNUM Несмотря на то, что в Приангарье продолжают ежедневно выявлять десятки новых носителей коронавируса, 24 августа власти региона сочли возможным разрешить работу бассейнов. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает оперативный штаб региона.

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Согласно поправкам в указ, внесённый главой Приангарья Игорем Кобзевым, заполнение плавательных чаш посетителями не должно превышать 50% от установленной нормы. Также необходимо выполнять рекомендации Роспотребнадзора по профилактике COVID-19 в учреждениях физической культуры и спорта.

В частности, обслуживание предлагается производить по предварительной записи. Часть кабинок для переодевания будут закрыты — это необходимо для соблюдения дистанции между посетителями не менее 1,5 метров. Групповые занятия также ограничиваются по численности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. На 21 августа общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 16 086 человек, причём 105 добавились только за последние сутки. Не обошлось без новых летальных случаев.

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