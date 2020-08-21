Вильнюс, , 12:07 — REGNUM С 21 августа все участвующие в публичных мероприятиях в Литве, а также посетители заведений общественного питания республики, должны будут в обязательном порядке использовать защитные маски. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба литовского минздрава со ссылкой на распоряжение министра здравоохранения страны Аурелиюса Вериги.

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Уточняется, что обязательное ношение защитных масок для лица, респираторов или других подобных средств безопасности вводится в закрытых и открытых местах для торговли, для предоставления услуг, для досуга и развлечений, а также во время проведения спортивных соревнований и при посещении заведений общественного питания.

При этом маски в кафе и ресторанах можно будет снимать только во время приема пищи.

Также минздрав Литвы призвал всех помнить о мерах профилактики в период пандемии коронавируса, такие как сохранение безопасной дистанции, защита органов дыхания и дезинфекция рук.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Литве за сутки было выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число выросло до 2564.