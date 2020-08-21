Владимир, , 12:01 — REGNUM Во Владимирской области с 20 августа разрешено проведение культурно-просветительских мероприятий в учреждениях культуры. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, соответствующие изменения в указ «О введении режима повышенной готовности» внёс губернатор Владимир Сипягин.

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Зрительные залы во время мероприятий могут быть заполнены только на 50−70% от их вместимости, организаторы обязаны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

При этом запрет на проведение досуговых, развлекательных, выставочных, рекламных и других массовых мероприятий в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и иных местах массового посещения граждан по-прежнему сохраняется. Исключение в регионе сделали только для культурно-просветительских мероприятий и для спортивных мероприятий, на которых нет зрителей.

В регионе продолжает действовать масочный режим.

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