Джакарта, , 12:00 — REGNUM Власти Индонезии подтвердили 2197 новых случаев заражения SARS-CoV-2 на территории страны, сообщает Detik.

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Известно, что на территории Индонезии выявлено 149 408 случаев заражения SARS-CoV-2 и 6500 случаев смерти.

Согласно полученным данным, 102 991 носителей SARS-CoV-2 в Индонезии выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Вику Адисасмито заявил, что для лечения пациентов в настоящее время все еще используются лекарства от других заболеваний.

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