Приштина, , 12:02 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения самопровозглашенного Косово 10 августа сообщили, что за сутки в результате исследования 471 образца в крае было выявлено 162 носителя коронавируса. При этом 158 пациентов были признаны излечившимися.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 12 006 случаев заражения коронавирусом. 7929 пациентов уже здоровы. 438 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них 13 — за последние сутки. Лечение от COVID-19 проходят 3639 человек.

После незначительного спада в Косово вновь увеличилось число выявляемых случаев заражения коронавирусом и суточная смертность среди пациентов с COVID-19, при этом уровень тестирования до настоящего момента значительно не увеличился. С 21 августа право на проведение тестов на коронавирус получили не только частные лаборатории, но и центры семейной медицины. В таких центрах будут проводить серологические тесты на коронавирус (то есть тесты на наличие антител к коронавирусу).

С начала эпидемии заразились коронавирусом более тысячи косовских медиков, причем 200 — за июль. Шестеро из них скончались. 19 августа от последствий COVID-19 в Косово скончался водитель скорой помощи при центре семейной медицины.

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