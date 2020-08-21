Горно-Алтайск, , 11:58 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин в ходе рабочей поездки в Москву встретился с министром природным ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным. Одним из главных вопросов встречи стала ликвидация опасных ртутьсодержащих отходов бывшего Акташского горно-металлургического предприятия.

Руководитель региона написал на своей странице в инстаграм, что работы по ликвидации подобных объектов крайне затратны.

«Чтобы провести их, республика планирует участвовать в конкурсе по выделению федеральных субсидий для ликвидации наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде», — отметил он.

Добавим, что Акташское предприятие (АГМП) ранее занималось утилизацией ртутьсодержащих отходов из разных регионов Сибири. В 2012 году выяснилось, что отходы на предприятии хранились фактически без укрытия, в результате чего содержание ртути в почве в 440 раз превысило предельно-допустимые концентрации.