Санкт-Петербург, , 11:56 — REGNUM В Петербурге суд по ходатайству следователя УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти заключил под стражу Дениса Пилипенко, подозреваемого в незаконном обороте оружия группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа ФСБ проинформировала о пресечении преступной деятельности межрегиональной преступной группы, состоящей из жителей Петербурга, Московской и Тульской областей, причастных к контрабанде оружия, его основных частей и боеприпасов, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия с целью сбыта.

Как сообщили в Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, по данным следствия, с 2017 года Пилипенко и его сообщники являлись участниками преступной группы, специализирующейся на незаконных приобретении, хранении и сбыте путем продажи за деньги, нарезного огнестрельного оружия и основных частей к нему.

По версии следствия, Пилипенко приискивал конечных приобретателей и передавал им незаконное оружие. Пока известно о незаконном введении в оборот 17 единиц огнестрельного оружия. От дачи показаний подозреваемый уклонился. Он помещен в СИЗО по 16 октября 2020 года. Добавим, по данным ФСБ России, в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий из незаконного оборота изъято 103 единицы оружия, в том числе пулемет, автоматы, винтовки, пистолеты и револьверы, свыше 11 тыс. патронов различного калибра, гранаты, приспособления для бесшумной стрельбы.

«Пресечена деятельность пяти подпольных мастерских с наличием специализированного оборудования. Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с контрабандой, незаконным оборотом и переделкой оружия, продолжаются», — заявили в ФСБ.

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