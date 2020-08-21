Москва, , 11:53 — REGNUM Самочувствие добровольцев, получивших российскую вакцину от коронавируса, хорошее, побочных эффектов не наблюдается. Об этом 21 августа сообщили в Роспотребнадзоре.

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«Все привитые добровольцы чувствуют себя хорошо. В настоящее время первую прививку получили 57 добровольцев и 43 получили плацебо», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что никаких побочных реакций у добровольцев отмечено не было.

Как сообщалоИА REGNUM, 11 августа Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Препарат показал высокую эффективность и безопасность.

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