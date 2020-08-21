Душанбе, , 11:51 — REGNUM Школьники в Таджикистане начали учебный год для наверстывания пропущенного материала в конце минувшего учебного года. Об этом заявил главный специалист управления министерства образования и науки республики Джалолиддин Амиров в интервью изданию Asia-Plus.

По его словам, в 2019—2020 учебном году ученики освоили 80% от учебной программы. Министерство образования подготовило специальную программу, которая позволит изучить непройденный материал.

Амиров добавил, что в министерстве опасаются второй волны коронавируса. «Кто даст гарантию, что не будет необходимости вновь закрыть школы из-за второй волны?» — сказал специалист.

Напомним, 17 августа в школах Таджикистана начался новый учебный год. Согласно санитарным требованиям, учащиеся должны посещать школы в масках и пользоваться антисептиком.