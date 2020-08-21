Белгород, , 12:05 — REGNUM Два летальных исхода у пациентов с подтверждённым коронавирусом зарегистрировано в Белгородской области за прошедши сутки, сообщили 21 августа в региональном оперативном штабе. В тяжёлом состоянии на ИВЛ 25 человек.

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Скончались житель Белгорода 1957 года рождения и житель Валуек 1975 года рождения. Оба проходили лечение в городской больнице №2 Белгорода. Таким образом, в регионе зарегистрировано 56 летальных исходов у пациентов с подтверждённым коронавирусом.

По данным регионального штаба, на 21 августа в Белгородской области выявлено 6944 носителей коронавируса, выздоровели 5853 человек.