Кострома, , 11:48 — REGNUM Костромские избиратели смогут проголосовать на выборах главы региона и депутатов законодательного собрания области на цифровых избирательных участках в Москве. Об этом сообщает избирательная комиссия Костромской области.

Терминал для голосования Kursk.izbirkom.ru

В рамках единого дня голосования в столице откроют 30 цифровых участков, оборудованных терминалами. Избиратель, желающий проголосовать на цифровом избирательном участке, должен иметь регистрацию по месту жительства на территории Костромской области, а также подать заявление о включении в список избирателей на цифровом участке. Такое заявление, в частности, можно оформить через портал госуслуг и МФЦ до 8 сентября 2020 года.

Напомним, что на осенних выборах в Костромской области будет опробован формат трёхдневного голосования. 13 сентября 2020 года в регионе пройдёт 105 избирательных кампаний. Костромичи выберут губернатора, депутатов областной и городской дум. В ряде муниципалитетов состоятся выборы в органы местного самоуправления.

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