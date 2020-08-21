Аддис-Абеба, , 11:53 — REGNUM Кенийский журналист Ясин Джума был освобожден из-под стражи в Эфиопии примерно через неделю после того, как его адвокат заявил, что он заразился коронавирусом в тюрьме. Об этом передает ВВС Swahili.

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Джуму перевели на лечение в государственный изолятор, и после выздоровления ему будет разрешено вернуться в Кению, передают репортеры телерадиокомпании.

Джума, внештатный репортер, был задержан в столице Эфиопии, Аддис-Абебе, в июле на фоне беспорядков, вспыхнувших после убийства популярного музыканта этноса оромо Хачалу Хундессы.

Власти Эфиопии на этой неделе распорядились освободить его, отметив, что он был «незаконно арестован».

В министерстве иностранных дел Кении заявили, что Джума был освобожден после вмешательства посольства Кении в Эфиопии, которое направило несколько нот протеста в Аддис-Абебу.

Напомним, что смерть Хачалу вызвала массовые протесты, главным образом в регионе Оромия, где проживает крупнейший в Эфиопии этнос оромо. В ходе беспорядков погибли почти 200 человек, а 9000 были арестованы. Десятки видных оппозиционных лидеров и журналистов все еще содержатся под стражей. Появились сообщения о новой волне протестов в Оромии из-за продолжающегося задержания оппозиционеров в регионе.

Члены этноса оромо в США также провели уличные демонстрации против задержаний.

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