Улан-Удэ, , 11:48 — REGNUM В Бурятии прогнозируется ухудшение погоды в выходные. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Бурятского гидрометцентра, 22 августа по республике местами пройдут дожди и грозы, по северным районам — сильные дожди.

«Ветер ночью северо-восточный, днём северо-западный 5−10, местами до 15−18 м/с. Температура ночью 11−16, по северным районам 5−10, днем 18−23, местами по северо-востоку до 28 тепла», — отметили в учреждении.

23 августа дожди на большей части республики продолжатся, а в юго-западных районах возможно выпадение мокрого снега. Дневная температура местами опустится до 14−19 градусов тепла. Скорость ветра будет достигать 18 метров в секунду.

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