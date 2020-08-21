Екатеринбург, , 12:00 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга утвердила предложенные общественниками изменения в проект реконструкции парка XXII Партсъезда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В частности, из проекта исключили летний кинотеатр под открытым небом, уменьшили размер амфитеатра и примыкающей к ней площадки. Добавлены пешеходные дорожки и новая живая изгородь из кустарника. Внесены и другие новшества.

В начале сентября 2020 года парк посетит глава города Александр Высокинский, чтобы оценить ход работ.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий проект реконструкции возмутил горожан и активистов, организовавших протесты в парке.

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