Иваново, , 11:45 — REGNUM 33 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Ивановской области, сообщили в региональном оперативном штабе 21 августа.

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»Из новых случаев: 23 человека обследованы с ОРВИ и пневмониями; 8 человек — по контакту с ранее заболевшими, два человека прибыли в регион: один из Москвы, один — из Крыма», — уточнили в оперативном штабе.

Выписан за сутки 61 пациент. Статистика смертности за сутки не изменилась.

Всего в регионе за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 7042 человек, выздоровели 5858, 112 скончались. В стационарах находятся 398 пациентов, 13 из них подключены к аппаратам ИВЛ, 95 — на койках с кислородом.