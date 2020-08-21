Волгоград, , 12:03 — REGNUM Молниеносный характер имело течение болезни у пациентки с коронавирусом, о чьей смерти стало известно 21 августа в Волгограде, сообщает региональный оперативный штаб. Пациентке было 60 лет.

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Жительница Волгограда, почувствовав первые признаки недомогания, сразу обратилась за медицинской помощью. Её госпитализировали в 22-ю больницу, однако болезнь так стремительно развивалась, что врачи не смогли её спасти. У пациентки имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет. Её смерть стала 83 летальным исходом у пациентов с коронавирусом в регионе.

На лечении в волгоградских больницах с подтверждённым диагнозом находятся 3568 человек, в том числе 191 ребёнок. За минувшие сутки выписаны 122 пациента, всего выздоровели 7454 человек.