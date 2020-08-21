Элиста, , 11:39 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 69 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения РК 21 августа.

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В ведомстве уточнили, что за истекшие сутки выздоровели пять пациентов, ранее получившие положительный результат теста на коронавирус. В настоящее время медицинскую помощь в стационарах получает 361 человек, из них 12 — в тяжёлом состоянии, четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На самоизоляции находятся 1 тыс. 831 житель Калмыкии.

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 3 тыс. 669 человек, выздоровели 2 тыс. 479 человек. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 48 пациентов.

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