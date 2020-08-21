Соль-Илецк, Оренбургская область, , 11:37 — REGNUM В Оренбургской области проводится проверка по факту гибели 12-летнего мальчика. Несчастный случай произошел в пригороде Соль-Илецка, сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, в селе Ветлянка в ночь на 21 августа школьник забрался на железобетонную опору линии электропередачи, схватился руками за провод, получил удар током и упал на землю с высоты семи метров. Семья ребенка на специализированном учете в органах системы профилактики не состоит.

Напомним, в регионе продолжается проверка по факту травмирования 13-летнего подростка, который желая сделать селфи, залез на крышу железнодорожного вагона и был поражен электрическим разрядом.

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