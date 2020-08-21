Томск, , 11:37 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области подтверждён 41 новый случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональной администрации.

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У 11 человек диагностирована пневмония, у 16 — признаки ОРВИ, у 14 нет симптомов. Выздоровели 48 человек.

Всего в Томской области по состоянию на 21 августа коронавирус выявлен у 5191 человека, выздоровели 4003 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе за всё время скончались 57 человек с COVID-19.

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