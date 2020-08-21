Чебоксары, , 11:36 — REGNUM В Чувашии в ходе проверки готовности школ к новому учебному году особое внимание уделяется не только обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности, но и соблюдения санитарным правилам. По итогам проверок в Ядринском районе в четырёх школах выявили нарушения, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

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В надзорном ведомстве отмечают, что в Ядринском районе в ходе проверочных мероприятий «обращено внимание на антитеррористическую защищенность, противопожарную безопасность, соответствие всем санитарным правилам, качество ремонта помещений, наличие актуализированных образовательных программ и современного оборудования в кабинетах».

По итогам проверки в четырех образовательных учреждениях выявлены нарушения требований пожарной безопасности, в связи с чем в адрес директоров внесены представления, а также возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии до 21 августа проходит приёмка образовательных организаций, всего будет осмотрено 863 организации. Также в новом учебном году примут первых учеников школа в микрорайоне Новый город в Чебоксарах и школа с пристроем помещений для дошкольных групп в селе Байгулово Козловского района.

Напомним, что в новом учебном году занятия в школах будут проводиться с учётом ряда санитарно-эпидемиологических рекомендаций — в частности, отменяется кабинетная система, трижды в день помещения должны проветриваться (до занятий, во время и после уроков), а уборка проводиться с применением дезинфицирующих средств. Также будут минимизированы контакты между классами во время перемен и приёма пищи.