Ташкент, , 11:35 — REGNUM Абитуриенты филиала МИСиС в Алмалыке стали первыми, кто сдал вступительные экзамены на открытом воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията (администрации) Ташкентской области.

Сегодня, 21 августа, абитуриенты сдали экзамен по математике. Для прозрачности и справедливости тестирования привлечено более 130 наблюдателей. Экзамен прошел на стадионе спорткомплекса «Металлург» в Алмалыке.

Как сообщало ИА REGNUM, вступительные экзамены в Узбекистане пройдут на территории парков, стадионов и скверов. Всего подготовлено 65 площадок. В Ташкенте экзамены организуют в парке «Ашхабад» на стадионе «Пахтакор» и других площадках.

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