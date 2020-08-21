Москва, , 11:35 — REGNUM Самый популярный вопрос рекрутёров при приёме граждан на работу вопрос об опыте работы (14%), говорится в результатах исследования рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Выясняют причины увольнения и спрашивают о личных достижениях по 6% респондентов. 5% рекрутёров назвали любимым вопрос о личных достоинствах и недостатках, о трудовом стаже (3%), о целях и мечтах претендента (4%).

Просят описать свои любимые и нелюбимые обязанности 3%, вспомнить о допущенных в работе ошибках 2%, смоделировать поведение в сложной рабочей ситуации 2% менеджеров по персоналу персонала.

Опрос проведен 30 июля — 18 августа 2020 года. Опрошены 500 представителей кадровых служб в 107 населенных пунктах во всех округах России.

Как сообщало ИА REGNUM, около половины жителей России (49%) готовы пойти на уступки в ходе обсуждения размера заработной платы при трудоустройстве.

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