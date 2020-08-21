Москва, , 11:38 — REGNUM Дистанционный допрос ещё одного свидетеля по делу актера Михаила Ефремова, который утверждает, что артиста не было за рулем в момент ДТП со смертельным исходом в начале июня в центре Москвы, разрешил 21 августа Пресненский суд Москвы.

«Суд не видит препятствий для допроса свидетеля Гаева посредством видеосвязи из суда Анапы. Пусть сторона защиты определит время, когда они сегодня в течение дня будут готовы к допросу своего свидетеля», — приводит ТАСС слова судьи Елены Абрамовой.

В ответ на это адвокат Ефремова Эльман Пашаев выразил неудовольствие тем, что допрос свидетеля может пройти 21 августа.

«Ваша честь, нам необходимо время для его допроса. Более того, он не в самой Анапе, нам необходим один день для его подготовки», — сказал адвокат.

Несмотря на это, судья продолжала настаивать на возможности допроса свидетеля 21 августа, после чего Пашаев заявил ей отвод.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вдова Сергея Захарова, который погиб в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, не сможет присутствовать в суде.

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