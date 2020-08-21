Астрахань, , 11:31 — REGNUM В Астраханской области 21 августа подтверждено 38 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 5369 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 598 человек.

Выздоровели 4563 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 63 человека скончались.

Под амбулаторным наблюдением находятся 2854 человека, 14 тыс. 751 человек снят с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 0,93.

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