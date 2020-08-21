Мурманск, , 11:29 — REGNUM В Мурманской области продолжает расти число летальных исходов пациентов с COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, за минувшие сутки в регионе скончались четверо инфицированных, общее число умерших с начала пандемии выросло до 137.

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По данным штаба, 20 августа в регионе был выявлено 63 новых случая COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 12 171, 9406 человек уже выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе было принято решение о продлении режима самоизоляции для лиц старше 65 лет до 6 сентября.