Оренбург, , 11:28 — REGNUM В Оренбурге по факту вандализма на мемориальном комплексе памяти павших в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов проводится доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Руководитель следственного управления поручил тщательно выяснить все обстоятельства вопиющего факта осквернения места исторической памяти, незамедлительно принять исчерпывающие меры к установлению личностей хулиганов. Действиям каждого подростка дадут правовую оценку, а информацию о ней направят в специализированные органы системы профилактики.

Приступила к проверке обстоятельств происшествия с участием подростков на мемориале Победы в Оренбурге и прокуратура. «В настоящее время осуществляется надзорное сопровождение деятельности правоохранительных органов по установлению личностей правонарушителей», — сообщила старший помощник прокурора Оренбуржья Ольга Аникеева.

Напомним, вечером 19 августа в Оренбурге на проспекте Победы трое детей играли возле Вечного огня. Они пытались потушить пламя. Когда это удалось, то подростки скрылись на велосипедах с места происшествия. Инцидент попал под камеры видеонаблюдения. Кадры осквернения мемориала появились в интернете. В УМВД заявили, что полиция проводит проверку и устанавливает личности осквернителей.

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