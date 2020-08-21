Севастополь, , 11:26 — REGNUM Десять новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 21 августа в пресс-службе правительства города.

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«По состоянию на утро 21 августа зарегистрировано десять новых случаев заболевания COVID-19. Все заболевшие — местные жители в возрасте от 15 до 88 лет. После выздоровления выписано ещё четыре человека», — уточнили в оперативном штабе.

С марта на территории Севастополя подтвердилось уже 450 новых случаев заражения коронавирусом, 347 пациентов выздоровели, 15 скончались. В стационарах находятся 73 пациента с подтверждённым заражением, а также ещё 312 пациентов находятся в больницах под наблюдением.