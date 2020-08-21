Москва, , 11:23 — REGNUM Ситуация с блогером Алексеем Навальным стала подарком для русофобов, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

"Как и ожидалось, ситуация с Навальным стала настоящим подарком для американских русофобов. Не удивлюсь, если в этом деле обнаружится вашингтонский след», — отметил Журавлёв в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, оппозиционный блогер Алексей Навальный был госпитализирован в одну из больниц Омска 20 августа. Он почувствовал себя плохо во время перелёта из Томска в Москву. Борт экстренно сел в Омске. Навальный находится в коме, ядов в его организме не выявлено, заявил главврач больницы.

Читайте ранее в этом сюжете: Главврач раскрыл результаты проведённых Навальному анализов